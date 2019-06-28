В России разблокировали банковские счета Депардье

В Новосибирске инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району разблокировала операции по банковским счетам, которые принадлежат ИП Жерара Депардье.

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В прошлом году французский актёр получил прописку в Новосибирске и открыл там собственный бизнес по производству и поставкам продуктов питания. Спустя некоторое время банковские счета Депардье были заблокированы из-за задолженности по уплате налогов., сообщает РИА Новости.

«После истечения срока было принято решение о взыскании налога за счет денежных средств и решение о приостановлении операций по счетам. 27 июня после того, как денежные средства поступили на счёт, было принято решение о возобновлении операций по счетам», - рассказали в региональном отделении УФНС России.