Водонаева рассказала поклонникам о разводе

Звезда «ДОМа-2» и телеведущая Алёна Водонаева в соцсети призналась подписчикам, что подала на развод. По её словам, они с музыкантом Алексеем Косинусом планируют сохранить дружеские отношения после окончания совместной семейной жизни.

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Водонаева рассказала, что заявление на развод они с Алексеем подали в среду, 26 июня. При этом расторжение брака произойдёт 30 июля. Телеведущая поделилась с поклонниками что после подачи заявления они с Косинусом отправились в ресторан. Водонаева написала, что идеальных людей не существует, но это совершенно не означает, что с «бывшими» после расставания нельзя сохранять хорошие отношения.

«Пока мы не научимся ценить тех, кого любили, и уходить цивилизованно, общество так и не поменяется, и мы будем довольствоваться тем, что есть. Мир начинается с нас, милые. Важно научиться поддерживать дружеские отношения с тем, с кем делили жизнь, постель и были счастливы», - сказала она.