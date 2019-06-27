Алдонин довёл сына до слёз из-за старшей дочери Веры
27 июня 2019, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший супруг певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин отдыхает в Турции с женой Ольгой, двухлетним сыном Артёмом и дочерью Верой. Недавно мальчика сильно расстроило, что папа отправился летать на парасейле с дочкой и не взял его с собой.
В соцсети Ольга опубликовала видео, на котором она утешает плачущего Артёма, который расстроен отсутствием папы и сестры. Судя по ролику, расстроенный ребёнок успокоился только тогда, когда все члены семьи вновь оказались рядом.
После смерти своей мамы Юлии Началовой двенадцатилетняя Вера осталась жить у бабушки и дедушки, передаёт СтарХит. В семье это объяснили тем, что девочке так удобнее продолжать учёбу в своей школе. Однако лето Вера решила провести вместе с папой и его семьёй.