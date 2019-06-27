Бузова на время станет футболисткой «Барселоны»

Ольга Бузова согласилась на 48 часов примерить на себя роль игрока футбольного клуба «Барселона». Почувствовать себя футболисткой певице предложили спонсоры испанского клуба.

Бузова показала закулисье «ДОМа-2»

В рамках одного из социальных флешмобов Бузовой предложили на 48 часов попробовать пожить как игроки ФК «Барселона», передаёт Спорт24. «Уже в эту субботу, 29 июня, Ольга Бузова сможет примерить на себя роль профессионального футболиста, соблюдая полностью режим дня Месси и Пике. Ранние подъемы, изматывающие тренировки и соблюдение всех нюансов жесткого графика футболистов «Барсы» — все это Ольга готова пройти ради мотивации своих поклонников», - рассказали авторы идеи.

Сама Бузова заявила, что не боится сложностей. По словам певицы, за эти 48 часов она хочет продемонстрировать своим поклонникам, что страхи и лень не должны становиться преградой на пути к желанной цели.