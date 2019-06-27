Дочь Романа Абрамовича похудела и опубликовала фото в купальнике на яхте
27 июня 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь российского предпринимателя Романа Абрамовича София похудела и опубликовала фото в купальнике на яхте. Всего у Абрамовича - семеро детей. Старшие пятеро родились в браке олигарха со стюардессой Ириной Маландиной.
24-летняя София Абрамович впервые опубликовала в Инстаграм свое фото в купальнике. Девушка редко позирует в купальнике. На этом снимке она запечатлена в скромном слитном черном купальнике и красивой кружевной накидке. Абсолютно без макияжа. Подписчики заметили, что она очень похорошела.
Раньше София имела лишний вес. Говорят, три года назад она похудела. В сети обсуждают яхту, на которой катается дочь олигарха. Известно, что у Абрамовича имеется роскошное судно.
София Абрамович занимается конным спортом. В ее блоге множество фотографий с соревнований.
Роман Абрамович и Ирина Маландина расстались в 2007 году. После развода в жизни олигарха появилась Дарья Жукова. Они родили сына и дочь.
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