Дочь Романа Абрамовича похудела и опубликовала фото в купальнике на яхте

Дочь российского предпринимателя Романа Абрамовича София похудела и опубликовала фото в купальнике на яхте. Всего у Абрамовича - семеро детей. Старшие пятеро родились в браке олигарха со стюардессой Ириной Маландиной.

24-летняя София Абрамович впервые опубликовала в Инстаграм свое фото в купальнике. Девушка редко позирует в купальнике. На этом снимке она запечатлена в скромном слитном черном купальнике и красивой кружевной накидке. Абсолютно без макияжа. Подписчики заметили, что она очень похорошела.

Раньше София имела лишний вес. Говорят, три года назад она похудела. В сети обсуждают яхту, на которой катается дочь олигарха. Известно, что у Абрамовича имеется роскошное судно.

София Абрамович занимается конным спортом. В ее блоге множество фотографий с соревнований.

Роман Абрамович и Ирина Маландина расстались в 2007 году. После развода в жизни олигарха появилась Дарья Жукова. Они родили сына и дочь.