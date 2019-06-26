Кожевникова раскритиковала чиновницу, которая предложила рожать вместо учёбы

Бывший депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова отреагировала на заявление владимирской чиновницы, что молодые девушку отдают предпочтение образованию, а не рождению детей. Актриса отметила, что не стоит учить своим жизненным принципам других.

Чиновница из Владимира призвала девочек сначала рожать, потом учиться

"Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других...Мне кажется, у нас, вообще, очень многие стали друг друга учить, как им жить", - передаёт слова Кожевниковой РЕН ТВ.

Знаменитость считает, что каждый вправе сам решать, как ему жить. По её словам, кому-то нужно получить несколько образований, а кто-то вовсе не хочет. Кожевникова добавила, что в молодом возрасте организм, конечно, лучше, но это не значит, что надо сразу рожать.

"Что они потом будут делать с маленькими детьми? Маленьких детей надо тоже учить, надо их обеспечивать", - заключила актриса.

Напомним, что у Марии Кожевниковой уже есть трое прекрасных сыновей.