Известный артист Александр Семчев впервые стал дедушкой. Радостную новость сообщил внебрачный сын актера Павел. Как отмечают СМИ, ребенок родился несколько месяцев назад. Это девочка.

"Малышка появилась на свет здоровой, крепкой. Новоиспеченные мама и папа назвали ее красивым именем Валерия. Естественно, Паша первым делом сообщил о прибавлении отцу", - пишет "СтарХит" со ссылкой на ближайшее окружение семьи.

Ранее "Аргументы недели" писали, что Александр Семчев поделился рецептом, как за несколько месяцев эффективно сбросить лишние килограммы. на фотографиях, которые появились в Сети видно, что сейчас артист значительно похудел.