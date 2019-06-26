45-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без капли косметики

Известная российская актриса Юлия Высоцкая является активным пользователем социальных сетей. Накануне артистка поделилась с подписчиками фотографией, на которой она запечатлена без капли косметики.

На снимке Юлия сидит в кресле самолета. Она надела для путешествия простую белую футболку и теплый свитер. Кроме того, Высоцкая не стала прихорашиваться и показала фолловерам "голое" лицо.

Многие заметили, что на лице 45-летней актрисы очень мало морщин. Пользователи сети также обратили внимание на гладкую и светящуюся кожу женщины. Многие предположили, что подобную внешность Юлия "заслужила" своим образом жизни: Высоцкая регулярно занимается спортом, правильно питается, но иногда позволяет себе что-то очень вкусное.