Сын Алибасова: кто виноват в распространении слухов о «фейковом отравлении»

Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления. Врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев отметил, что в истории с отравлением продюсера есть много несоответствий. Если бы диагноз, который ему поставили, был верен, продюсера не выписали бы так быстро, считает доктор.

Сын продюсера Бари Алибасов-младший сообщил НСН, как на самом деле обстоят дела со здоровьем отца.

"Но когда мы отца из Склифосовского забрали, врачи сказали, что ему нужно делать еще какие-то уколы периодически, для того, чтобы он восстанавливался, и чтобы у него сознание в себя приходило потихоньку. Он очень долго пролежал под седацией", - рассказал сын.