Жена Александра Малинина Эмма привела в восторг поклонников, опубликовав фото в мини-шортах и с кудряшками

Жена певца Александра Малинина Эмма привела в восторг поклонников, опубликовав в Инстаграм фото на отдыхе. 57-летняя Эмма Малинина сфотографировалась в мини-шортах и без укладки.

Эмма Малинина обычно укладывает волосы, а оказалось - ее волосы - кудрявые. Фанаты Александра Малинина полюбили его супругу, стали и ее поклонниками, и очень удивились, что красавица Эмма еще и натуральная "кудряшка". "И кто тут спрашивал, в кого наши дети такие кудрявые", - пошутила Малинина.

В Инстаграм кое-кто даже не узнал Эмму, решили - в шортиках и с кудряшками - девушка.

Волосы так впечатлили поклонников, что супруге певца написали кучу комплиментов по поводу вьющихся волос: "Очаровательные кудряшки", "Как же классно Вы смотритесь с кучеряшками, просто ПРЕЛЕСТЬ", "Так мило с кудряшками".

Некоторые поклонницы семьи Малининых признали Эмму своим кумиром. Нравится, какая она стройная, как стильно одевается, как общается с мужем и детьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эмма Малинина (@doktoremmamalinina)24 Июн 2019 в 9:32 PDT