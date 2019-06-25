Жена Александра Малинина Эмма привела в восторг поклонников, опубликовав фото в мини-шортах и с кудряшками
25 июня 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Жена певца Александра Малинина Эмма привела в восторг поклонников, опубликовав в Инстаграм фото на отдыхе. 57-летняя Эмма Малинина сфотографировалась в мини-шортах и без укладки.
Эмма Малинина обычно укладывает волосы, а оказалось - ее волосы - кудрявые. Фанаты Александра Малинина полюбили его супругу, стали и ее поклонниками, и очень удивились, что красавица Эмма еще и натуральная "кудряшка". "И кто тут спрашивал, в кого наши дети такие кудрявые", - пошутила Малинина.
В Инстаграм кое-кто даже не узнал Эмму, решили - в шортиках и с кудряшками - девушка.
Волосы так впечатлили поклонников, что супруге певца написали кучу комплиментов по поводу вьющихся волос: "Очаровательные кудряшки", "Как же классно Вы смотритесь с кучеряшками, просто ПРЕЛЕСТЬ", "Так мило с кудряшками".
Некоторые поклонницы семьи Малининых признали Эмму своим кумиром. Нравится, какая она стройная, как стильно одевается, как общается с мужем и детьми.
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