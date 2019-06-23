Дочь Кэти Холмс и Тома Круза отказалась разговаривать с мамой, узнав в 13 лет правду о своем рождении

Дочь актеров Кэти Холмс и Тома Круза Сури отказалась разговаривать с матерью, узнав в 13 лет правду о своем рождении. Дочери звезд Голливуда два месяца назад, 18 апреля, исполнилось 13 лет. Кэти Холмс устроила для девочки грандиозный праздник.

Кэти Холмс развелась с Томом Крузом семь лет назад, когда Сури было пять лет. Причиной развода послужило серьезное увлечение Круза сайентологией.

Дочь ждала Тома на день рождения. Но он не приехал на праздник, как не поздравлял дочь в предыдущие годы. Мама переживала за именинницу, утешая ее, Кэти Холмс призналась, что Том Круз ей не биологический отец. Сури после этого шокирующего признания мамы затаила на Кэти обиду и перестала разговаривать с ней. Она требовала у матери назвать имя родного отца, - сообщало издание Star. На что Кэти ответила категорическим отказом.

Кэти Холмс решилась на развод с Томом Крузом после того, как он собрался отдать дочь в школу при Церкви сайентологии.