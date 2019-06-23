Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения, опубликовав фото с мужем в бассейне

Супруга певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поздравила мужа с днем рождения в социальной сети.

Альбина опубликовала фото из семейного архива, на котором они с супругом запечатлены в бассейне.

Поклонникам пары это фото показалось милым и трогательным. Певица довольно редко размещает общие фото в соцсети, а на этом она крепко обнимает мужа руками за шею и прижимается к нему.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)23 Июн 2019 в 3:24 PDT

"С днём рождения, Валерушка", - написала нежные слова Альбина и добавила смайлик - сердечко.

23 июня Валерию Меладзе исполнилось 54 года.

Чувствуется, Альбина беззаветно любит мужа, с которым они родили двоих сыновей.

Судя по новым фото, сейчас супруги Меладзе празднуют с друзьями день рождения главы семейства.