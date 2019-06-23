Стало известно имя девушки, погибшей при столкновении лодки и катера в Самаре

Стало известно имя девушки, погибшей при столкновении лодки и катера на Волге в Самаре. Погибла певица Юлия Гольдина. Ей было 28 лет. Юлия и еще четверо молодых людей вечером 21 июня катались на лодке "Казанке" на Волге.

В районе пляжа "Барбошина поляна" в 300 метрах от берега лодка столкнулась с катером "Сильвер". Пятеро человек из лодки выпали в реку. Четверо были спасены. Их спас очевидец, проплывавший по Волге на моторной лодке. Трое госпитализированы с серьезными травмами. Гольдина пропала без вести. Тело девушки спасатели нашли сегодня днем. На катере находились два человека. Они не пострадали. Предположительно, катер шел по реке без госномеров и навигационных огней, - передает РИА Новости.

Юлия Гольдина выступала на закрытии Российско-китайских молодежных летних игр с кавером на хит группы IOWA "Улыбайся". Исполнительница основала группу Miracle Project и была в ней вокалисткой. Музыканты коллектива выступали на фан-фесте во время Чемпионата мира по футболу и на Дне города Самары.