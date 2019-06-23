Певица Лада Дэнс рассекретила свой роман с женатым мужчиной

Люди встречаются, люди влюбляются. Женятся. Но не всегда. Певица Лада Дэнс официально выходила замуж

два раза. С продюсером, бывшим участником групп «Биоконструктор» и «Технология» Леонидом Величковским они расстались довольно быстро. В браке с бизнесменом Павлом Свирским артистка родила дочь Лизу и сына Илью. Но и этот брак певицы распался.

Артистка, как она сама рассазал в одной из программ на телевидении, мужчинам нравится всегда. У Лады есть принцип - не крутить романы с мужчинами, у которых есть семья. Но однажды она приняла ухаживания мужчины, а потом для нее стала откровение информация, что возлюбленный женат.

Мужчина ухаживал так трогательно, нежно, что певица и не могла предположить, что у него есть супруга. Артистка заявила влюбившемуся в нее мужчине, что не хочет с ним встречаться пока он в семье.

По словам Лады, еще до встречи с ней у мужчины были напряженные отношения с женой, и встреча с ней подтолкнула его к разводу. Лада Дэнс не рассказала, как сложились ее отношения с возлюбленным.