Актриса, супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая опубликовала милое фото, на котором ей всего 16 лет. В то время Юля жила в Баку. Она даже не представляла, что через несколько лет познакомится со знаменитым режиссером.

Сейчас 45-летняя Высоцкая - красивая женщина. А тогда, как заметили ее поклонники, Юля была юной, молоденькой и хорошенькой. "На этом фото вы воплощение женственности, без преувеличения", — заметили юзеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)21 Июн 2019 в 8:56 PDT

Супруга Кончаловского призналась в своей зависимости, которая у нее сейчас, во взрослом возрасте. Актриса не может жить без кофе. Попробовала не пить кофе, продержалась лишь неделю.