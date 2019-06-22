Авиакомпания опровергла задержку рейса, на котором собирался лететь в Минводы певец Пенкин

Авиакомпания UTair опровергла информацию о задержке рейса Москва - Минеральные Воды, на котором певец Сергей Пенкин 21 июня планировал лететь из аэропорта "Внуково".

"Авиакомпания три раза отменяла рейс. Я плюнул и уехал", - рассказал певец Сергей Пенкин об инциденте во Внуково

По данным представителей авиакомпании, в пятницу, 21 июня, у UTair не было многочасовых задержек рейса Москва - Минеральные Воды. Авиакомпания не давала комментариев Telegram-каналу Baza, - сообщает АГН "Москва".

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на авиакомпанию UTair сообщил, что певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета Москва - Минеральные Воды в аэропорту "Внуково" с связи с тем, что певец был в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщалось, что вылет рейса из Москвы в Минводы переносили три раза и в итоге задержали на несколько часов.

Сам Пенкин сказал, что собирается судиться с авиакомпанией.