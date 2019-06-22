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Екатерина Климова удивила поклонников: едет за рулем в маске на лице и слушает "Не отрекаются любя"

22 июня 2019, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Екатерина Климова удивила поклонников: едет за рулем в маске на лице и слушает "Не отрекаются любя"
фото: соцсети

Актриса Екатерина Климова удивила своих поклонников, опубликовав в Инстаграм свое видео в автомобиле.
40-летняя Екатерина ведет автомобиль и на ее лице косметическая маска. А слушает актриса знаменитую песню Аллы Пугачевой "Не отрекаются любя".

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Мужу Екатерины Климовой приписывают роман с 28-летней актрисой

Пользователи сети подозревают, что Катя переживает из-за предстоящего развода с Гелой Месхи, поэтому выбрала такую песню. А то, что на лице у актрисы тканевая  маска, многим женщинам понятно. Оказывается, некоторые дамы в пробках красятся, едут с бигуди на челке. "Тоже так делаю ..ну или патчи,,, бигудя,,на челке, главное, выйти из машины, не забыв снять!!", - поделились в комментариях. (Пунктуация и орфография автора сохранены).

Недавно стало известно о предстоящем разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Еще совсем недавно он называл жену одной из самых красивых женщин в мире. Катя подала на развод в конце мая.

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)21 Июн 2019 в 12:18 PDT

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