Актриса Екатерина Климова удивила своих поклонников, опубликовав в Инстаграм свое видео в автомобиле.

40-летняя Екатерина ведет автомобиль и на ее лице косметическая маска. А слушает актриса знаменитую песню Аллы Пугачевой "Не отрекаются любя".

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Пользователи сети подозревают, что Катя переживает из-за предстоящего развода с Гелой Месхи, поэтому выбрала такую песню. А то, что на лице у актрисы тканевая маска, многим женщинам понятно. Оказывается, некоторые дамы в пробках красятся, едут с бигуди на челке. "Тоже так делаю ..ну или патчи,,, бигудя,,на челке, главное, выйти из машины, не забыв снять!!", - поделились в комментариях. (Пунктуация и орфография автора сохранены).

Недавно стало известно о предстоящем разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Еще совсем недавно он называл жену одной из самых красивых женщин в мире. Катя подала на развод в конце мая.