"Авиакомпания три раза отменяла рейс. Я плюнул и уехал", - рассказал певец Сергей Пенкин об инциденте во Внуково

Певец Сергей Пенкин рассказал об инциденте в московском аэропорту "Внуково", почему он отказался лететь.

СМИ писали, что артиста Сергея Пенкина не пустили на борт самолета авиакомпании "Utair", якобы он перед полетом находился в нетрезвом состоянии.

Певец рассказал свою версию о скандале в воздушной гавани "Внуково". По его словам, авиакомпания Utair три раза отменяла рейс. "Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал", — цитирует исполнителя телеканал "Звезда".

Пенкин отметил, что из-за переноса вылета на несколько часов сорвались гастроли его вокальной школы, и он намерен подать в суд на авиакомпанию, которая три раза переносила вылет. Артист планировал лететь в Минеральные воды.