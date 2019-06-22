"Каждый из нас был когда-то молодым", - Волочкова показала свою фигуру в юности

Анастасия Волочкова, которая представляет себя - "прима-балерина, актриса, певица", показала фотографии из своего семейного альбома. На них артистка запечатлена в 23-летнем возрасте. 43-летняя Анастасия призвала подумать, прежде чем кого-либо осуждать.

По признанию Волочковой, пятилетней девочкой она увидела балет "Щелкучник" захотела танцевать. И она упорно трудилась, чтобы попасть на сцену Мариинку, на сцену Большого театра.

Балерина осознает, что она, как и любой человек, совершала в своей жизни ошибки. "Каждый из нас был когда-то молодым, юным.. Всем жизнь казалась сказкой, как и мне в балете «Щелкунчик».. Который я увидела в 5 лет и захотела стать Балериной...Но время уносит всё вспять...Уходят из нашей жизни люди легенды и просто хорошие.. А новые-то и не приходят столь стремительно...Прежде, сем осуждать, задумайтесь, совершенны ли вы сами? Нет ли у вас грехов или жизненных ошибок...? У меня точно есть", - философствует известная балерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)20 Июн 2019 в 3:12 PDT

Чтобы оставаться в прекрасной форме, радовать своими выступлениями поклонников, Волочкова работает над своим телом ежедневно.