Психиатр рассказал о шансах Алибасова на восстановление

Психиатры после последнего интервью Бари Алибасова рассказали, реальные ли у продюсера проблемы с психикой и есть ли у 72-летнего мужчины шанс вернуться к прежней жизни.

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После интервью поклонники Бари Алибасова всерьёз стали беспокоиться о его психическом состоянии. Продюсер говорил странные вещи и плохо понимал, что происходит. Психиатр Дмитрий Клевцов объяснил, что такая реакция организма могла быть из-за седативных препаратов, которые использовались в процессе лечения Алибасова. Также на мозг продюсера повлияла и искусственная кома, в которой он находился на протяжении нескольких дней, передаёт ФАН.

«Это не эпатаж, не желание поднять интерес к своей персоне. Такие состояния действительно могут быть. К счастью, они краткосрочные, легко поддаются лечению», - сказал психиатр.