Сына Ксении Собчак сравнили с отцом телеведущей

Пользователи Сети отметили, что подрастающий сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон становится всё больше похож на своего деда Анатолия Собчака. Телеведущая перестала скрывать лицо сына и стала часто публиковать фотографии ребёнка в соцсети.

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Подписчики Собчак разглядели в двухлетнем мальчике сходство с его дедом – первым мэром Петербурга Анатолием Собчаком, которого не стало в 2000 году. Также многие находят много общих черт у Платона с самой Ксенией в детстве.

Ксения Собчак и Максим Виторган развелись весной этого года. При этом родители маленького Платона заявили, что будут сохранять тёплые и дружеские отношения, чтобы воспитывать сына.