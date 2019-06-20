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Ержан Максим получил травму на съёмках клипа с Микеллой Абрамовой

20 июня 2019, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

Ержан Максим получил травму на съёмках клипа с Микеллой Абрамовой
Фото: соцсети

На днях финалисты шестого сезона «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим записали совместный клип. Ребята провели на съёмочной площадке порядка двадцати часов, процессе съёмок юный певец получил травму.

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В Сети негативно восприняли съёмки клипа дочери Алсу

Сообщается, что при съёмках клипа двенадцатилетний Ержан упал с велосипеда и повредил руку. Ребёнку тут же оказали первую помощь, после чего он вернулся на площадку, передаёт ТВЦ. По словам мальчика, травма оказалась не серьёзной.

Позже Микелла в соцсети рассказала о съёмках клипа. Она призналась, что на деле это гораздо сложнее, чем кажется.

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