"Произошло то, чего я больше всего боялся", - Разин о состоянии Бари Алибасова

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что в плохом самочувствии Бари Алибасова виноваты врачи. По его словам, продюсер никогда не сможет вернуться к прежней жизни после употребления "непонятных веществ".

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

"Произошло то, чего я больше всего боялся. На фоне всяких непонятных веществ, которые принимал, на протяжении всей своей жизни, Бари Каримович Алибасов, а также последствий перенесённой травмы, и то, что сделали врачи... больше никогда не будет в том состоянии, в котором мы его знаем, как продюсера и как шоумена", -написал Разин в Instagram.

Продюсер выразил надежду, что родные и близкие сделают всё для того, чтобы Алибасов прожил оставшуюся жизнь достойно. Он отметил, что коллега по шоу-бизнесу может всегда рассчитывать на его помощь.