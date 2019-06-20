У Бари Алибасова умерла тёща
20 июня 2019, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что у него умерла бабушка. По словам Алибасова-младшего, женщина сильно переживала за здоровье зятя и не выдержала обилия плохих новостей.
Бари Бариевич подтвердил, что несколько дней назад умерла его бабушка. По его словам, трагическую новость он узнал, находясь вдали от отца, передаёт СтарХит.
«Да, моя бабушка умерла. Я два дня назад уехал, у меня сначала тренинг был в Чебоксарах, я отца оставил после Склифосовского с подругой-лечащим врачом, помощником, они следили за ним. А пока ехал в Чебоксары, к нему прорвались СМИ, увидели его в непотребном состоянии, сделали репортаж, и это увидела бабушка», - сказал сын Алибасова.