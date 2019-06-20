У Бари Алибасова умерла тёща

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что у него умерла бабушка. По словам Алибасова-младшего, женщина сильно переживала за здоровье зятя и не выдержала обилия плохих новостей.

Бари Алибасов в интервью рассказал о коме

Бари Бариевич подтвердил, что несколько дней назад умерла его бабушка. По его словам, трагическую новость он узнал, находясь вдали от отца, передаёт СтарХит.

«Да, моя бабушка умерла. Я два дня назад уехал, у меня сначала тренинг был в Чебоксарах, я отца оставил после Склифосовского с подругой-лечащим врачом, помощником, они следили за ним. А пока ехал в Чебоксары, к нему прорвались СМИ, увидели его в непотребном состоянии, сделали репортаж, и это увидела бабушка», - сказал сын Алибасова.