«Я обеспечена мозгами. Это факт» - ответила на критику хейтеров молодая муза Петросяна

30-летняя Татьяна Брухунова, которую стали считать новой музой юмориста Евгения Петросяна, смело начала давать отпор критикующим ее в сети хейтерам. Татьяна Брухунова полюбила наряжаться и выкладывать в Инстаграм фото своих новых образов.

Подписчики едва узнали помощницу Петросяна в необычном образе

Судя по фото и комментариям самой Татьяны, она много путешествует, посещает театральные премьеры, гуляет по центру Москвы. Иногда с Евгением Петросяном, иногда - одна.

Брухунова уже привыкла, что ее критикуют и четко отвечает на критику недоброжелателей.

Так Татьяна примерила модный костюм, напоминающий пижаму и получила массу нелицеприятных замечаний.

Возлюбленную Брухуновой назвали "пугалом", написали, что ее "наряд подходит для 80-ти летней бабушки и то, только для того, чтобы ходить на рынок за продуктами". Татьяна заметила, что некоторые пользователи Инстаграм обезличены, свои фото не выставляют. И ответила: "Я обеспечена мозгами! Это факт! А недоумкам с пустыми аккаунтами путь один - в бан!"

Переполох в сети Татьяна устроила, нарядившись в платье просторного кроя. Да еще на руке - пластырь. Очевидно, кровь из вены брали. Появились подозрения - беременна. "Дорогие хейтеры! Что обсудим сегодня? Платье на три размера больше или заклеенную вену?" - предложила она.