Собчак снова надела обручальное кольцо

Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.

Во время шоу "Осторожно, Собчак" зрители заметили у телеведущей обручальное кольцо. Комментаторы разделились на два лагеря: одни считают, что это дань прошлому, другие решили что это свидетельство нового брака - с Константином Богомоловым.

Впрочем, возможно, Ксения просто не следует традициям и носит на безымянном пальце самое обычное украшение, пусть и похожее на обручальное. Сама Собчак на эту щекотливую тему никаких пояснительных комментариев пока не дает.