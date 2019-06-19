Продюсер Бари Алибасов перед камерами продемонстрировал, как выпил жидкость для очистки труб на своей кухне. Ранее мужчина был госпитализирован с ожогами кишечника, пищевода и дыхательных путей.

Бари Каримович в рамках передачи "Прямой эфир" показал, как налил жидкость в стакан и притворился, что сделал глоток. Продюсер подчеркнул, что бутылка с веществом для очистки труб очень похожа на упаковки с соком и питьевым йогуртом. На вопрос журналиста о неприятном запахе из стакана мужчина ответил, что выпил не задумываясь.

Алибасов добавил, что нужно всего 40 секунд, чтобы умереть от этого средства. Он не сразу понял, что случилось, поэтому лишь через несколько мгновений бросился к раковине и начал выплевывать остатки жидкости. После этого он вызвал врачей.

В настоящий момент продюсер чувствует себя лучше, однако у него по-прежнему наблюдаются проблемы с памятью.