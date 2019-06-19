Бузова заявила, что стала популярнее президента

Певица Ольга Бузова в соцсети поблагодарила поклонников за внимание к своей персоне и заявила, что благодаря поддержке фанатов стала более популярной, чем президент страны.

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Бузова проанализировала поисковые запросы в Google и заметила, что её новую песню люди ищут с огромным интересом. В поиске на YouTube певица занимает лидирующую позицию вторую неделю, что стало рекордом для России.

«Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина. По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента — Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова — 58%, а Владимир Путин — 42%», - написала Бузова в соцсети.