"Опять обман! Голос Микеллы обработали до неузнаваемости. Не стыдно?" вновь запевшую дочь Алсу разнесли в пух и прах

Новая песня дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой с одним из участников шоу «Голос.Дети» Ержаном Максимом вызвала неоднозначную реакцию слушателей.

Трек под названием «Это любовь» не очень подходит для исполнения 10-летними подростками, к тому же голос Микеллы изрядно обработан и звучит «совсем по-взрослому». Это заметили многие пользователи Сети, заявив, что вживую на передаче девочка пела совсем иначе и богатые родители вновь пытаются всех обмануть.

«Голос Микеллы обработали, у Ержана естественный. Зачем Ержан согласился сотрудничать с теми, кто ему палки в колёса вставляет нарочно очернить и оклеветать хочет? Наивный. Ведь Алсу - это волк в овечьей шкуре», «Вот так и будет петь Микелла… под фонограмму и в студийной обработке. На что в действительности способна - мы все слышали в прямых эфирах», «Я вообще не понимаю зачем надо было Ержану петь с Микеллой. Это же и ежу понятно, что Алсу пытается свою дочь "выбелить", а Ержана, "сравнять с землёй". Почему об этом не подумала мама мальчика? Заплатили им денег за молчание? А потом кинут как котенка. Это все равно, что с акулой подружиться, а потом стать обедом для этой акулы», «Не знают как позор смыть, сейчас эта певица каждую неделю будет песню записывать со своим волшебным голосом. Успокойтесь, господа, вам теперь даже за ваше бабло не отмыться», - написали пользователи в комментариях.

Справедливости ради, хочется заметить, что были и те, кто искренне восхитился голосом Микеллы и искренне пожелал ей удачи.