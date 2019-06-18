Знаменитая актриса Александра Яковлева призналась, как борется с раком и рассказала о своем единственном сейчас желании. Александра Яковлева получила популярность, сыграв роли с фильмах "Экипаж" и "Чародеи".

Актриса давно не выходила на сцену, в последнее время она занимала руководящие посты в компании "РЖД". Но в душе она все равно актриса и мечтает играть на сцене.

Александра Яковлева стала участницей программы Андрея Малахова. 60-летняя актриса заметно похудела. Рассказала, что похудела из-за болезни на 20 килограммов. Яковлева лечится уже два года, пьет тяжелые лекарства. Яковлева поделилась самым сокровенным. В последнее время с ней происходят "жуткие вещи": она поссорилась с подругой, ее предал самый близкий человек. Имя близкого человека актриса публично не назвала. Врачи в больнице сказали ее дочери, что ей жить осталось не больше трех месяцев.

Актриса продолжает бороться с раком. Надеется на работу и мечтает о сцене. Просить деньги на лечение Яковлева не хочет.

В эфире программы Александра Евгеньевна рассказала, что драматург Татьяна Москвина написала специально для нее пьесу "Две женщины и лейтенант". У актрисы там бенефисная роль. Она хочет, чтобы как можно больше людей увидели ее на сцене.