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"Алёна, иди покушай", - в сети переживают за сильно исхудавшую бывшую возлюбленую Тимати Шишкову

18 июня 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

"Алёна, иди покушай", - в сети переживают за сильно исхудавшую бывшую возлюбленую Тимати Шишкову
фото: соцсети

Пользователи сети не на шутку разволновались из-за фигуры модели, бывшей возлюбленной рэпера Тимати Алены Шишковой. Алена - мама первенца Тимура, дочки Алисы.

Глядя на новые фото модели в Инстаграм, можно подумать, что она совсем перестала есть. На фото Шишкова выглядит серьезно исхудавшей, ножки тонюсенькие.

 
 
 
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Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)8 Июн 2019 в 2:50 PDT

Еще Алена выложила фото в белом коротеньком платьишке и выглядит здесь как второклассница.

Алена - уроженка Тюмени. Особенно волнуются ее земляки. Некоторые решили, что у нее "уже нездоровая худоба", "очень некрасивая худоба". Обеспокоенные пользатели сети советуют Шишковой "срочно покушать" и срочно обратиться к психиатру. Кое-кто подзревает, что у девушки анорексия.

Только один человек поддержал Шишкову: "Алена профисиональная модель! Если у неё такая худоба и нет проблем со здоровьем то все нормально!"

 
 
 
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Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)17 Июн 2019 в 11:32 PDT

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