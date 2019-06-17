Директор Алибасова: продюсер уже строит рабочие планы

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин вечером в понедельник, 17 июня, сообщил, что известный российский продюсер уже самостоятельно передвигается и даже строит новые рабочие планы.

Горжанкин подчеркнул, что лично видел Бари Каримовича. В настоящий момент 72-летний мужчина находится вместе со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной и котом Чучей. Алибасов, по словам его пиар-директора, ходит без посторонней помощи и интересуется, как проходят гастроли группы "На-На", передает РИА "Новости"

Ранее сегодня Бари Алибасов-младший сообщил, что его отца выписали из больницы.

Напомним, продюсер был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб.