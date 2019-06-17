Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы

Сын известного российского продюсера Бари Алибасова в понедельник, 17 июня, заявил, что его отца выписали из больницы. Мужчина был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб.

Бари Алибасов-младший заявил, что физическое состояние продюсера хорошее, однако необходимо постоянно наблюдать за тем, как зарастает ожог в пищеводе. По словам молодого мужчины, в настоящий момент у его отца сохраняются проблемы с памятью – он не узнает людей и не может сказать, какой сейчас год.