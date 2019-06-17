Стало известно, кто отец третьего ребенка режиссера Валерии Гай Германики

На красную ковровую дорожку «Кинотавра» режиссер Валерия Гай Германика вышла с неизвестным мужчиной, да к тому же в интересном положении. Публика зашепталась, обсуждая третью беременность звезды и задаваясь очевидным вопросом: «Кто же отец ребенка?»

Если верить слухам, спутник режиссера на кинофестивале – ее муж, он бизнесмен из Новокузнецка и пара утроила тихую свадьбу на родине супруга. «Ее мужа зовут Денис Молчанов. Познакомились на какой-то светской тусовке. Несколько месяцев назад они по-тихому расписались, устроили скромную свадьбу. Сейчас ребята живут в Москве, Денис ведет дела удаленно. Он директор нескольких крупных компаний», - цитирует «СтарХит» знакомых из окружения пары.

Валерия Гай Германика воспитывает 11-летнюю дочь Октавию и 3-летнюю Северину. Кто отец первого ребенка звезды до сих пор не известно, а вот отношения режиссера и участника шоу «Танцы со звездами» Вадима Любушкина были практически у всех на виду и счастливым этот брак никак не назовешь. Перед самой свадьбой выяснилось, что жених-то уже женат. Правда, в Америке и, как он утверждал, фиктивно, но, как говорится, «осадочек остался». Валерия все же вышла замуж за танцора и даже полгода пыталась изобразить семейную жизнь. Потом забеременела, а супруг сбежал… все в ту же Америку. Зато у Германики появилась еще одна дочка. И вот теперь эпатажный режиссер снова ждет ребенка.