В сети обсуждают 50-летнюю Светлану Бондарчук в мини-платье

В сети обсуждают бывшую супругу режиссера Федора Бондарчука, модель и редактора глянцевого журнала 50-летнюю Светлану Бондарчук в мини-платье. Светлана со своим новым возлюбленным побывала на фестивале "Кинотавр" в Сочи.

Наши знаменитости наперебой демонстрируют кто что хочет - кто наряды и прически, кто фигуры и ноги. Светлана Бондарчук в коротеньком платье умудрилась показать и сам наряд, и фигуру и ноги.

Правда, не всем понравился ее образ и то, как платье облегало ее фигуру. Одной из дам, подписанной на Светлану в Инстаграм, показалось, что в этом платье грудь знаменитости совсем не заметна, а вот живот и пятая точка слишком выпирают.

Но большинство поклонников все-таки оценили Бондарчук и считают ее необыкновенной красавицей, а наряд восхитительным и роскошным. "Лайки" под фото поставили актриса Светлана Ходченкова, продюсеры Яна Рудковская и Катя Мцитуридзе.

Отметим, новая избранница Федора Бондарчука актриса Паулина Андреева стильно и шикарно смотрелась в бежевых шортах на красной дорожке.