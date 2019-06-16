Вдова Станислава Говорухина раскрыла текст прощального письма супруга

Вдова Станислава Говорухина Галина на днях дала развернутое интервью, в котором раскрыла подробности своей жизни с легендарным кинорежиссером и поделилась воспоминаниями о его последних днях.

По ее словам, любимый супруг не хотел сообщать о своих проблемах и рассказывать о болезни, однако оставил Галине прощальное письмо, которое она обнаружила лишь после его кончины весной 2018-го.

В этой записке актер сообщал Галине, что очень ее любит, просил "отпустить" и призывал во что бы то ни стало "сохранять лицо": "Ты молодая, сильная девочка. Не унижай себя, не опускайся на дно", - написал он.

Также Говорухин завещал кремировать его тело, а прах похоронить в ногах матери. Однако после тщательных раздумий женщина все же решила поступить иначе и похоронила супруга по всем православным канонам.

Напомним, в возрасте 82 лет советский и российский актер театра и кино, режиссер Станислав Говорухин умер в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной борьбы с болезнью. У артиста был рак.