"В гробу я видел Стаса": Садальский своеобразно пожелал здоровья Алибасову

Станислав Садальский на своей страничке в соцсети Instagram поздравил врачей с Днем медицинского работника и пожелал продюсеру Бари Алибасову здоровья весьма странным и неоднозначным образом.

"Чудо чудное произошло в Склифе, очень рад за Барика, его успехам, скоро увидим его в гастрольном туре по Казахстану. Спасибо всем нам, кто за него сильно переживал", - написал Садальский в подписи к снимку.

Подписчиков не удивили слова актера, куда больше поразила фотография, сопровождающая данный пост. Дело в том, что на снимке изображен гроб и похоронный венок. И Садальский с Алибасовым по обе стороны от гроба.

Текст на фото - прямая речь продюсера и актера. "Видал я Стаса в гробу", - замечает Алибасов. "Я желаю Бари здоровья", - отвечает на это Садальский. Пост также сопровождается хэштегами #житьздорово и #выжиливсе.