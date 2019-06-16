Ольга Бузова вышла в свет в паре с экс-возлюбленным

Ольга Бузова улетела в Италию. И не просто так, а на свадьбу друзей. И на мероприятии Ольга появилась не одна: телеведущую сопровождал ее бывший избранник - бизнесмен Тимофей Майоров.

Экс-бойфренду Ольги Бузовой 39 лет. Тимофей имеет двойное российско-финское гражданство и работает в компании, которая занимается проектированием и строительством современных финских домов.

Отметим, Бузова все чаще появляется в обществе Майорова. Так, где-то месяц назад она посетила вместе с ним одно из мероприятий в Санкт-Петербурге. Напомним, пара встречалась 15 лет назад.

Однако последний пост телеведущей на ее страничке в социальной сети Instagram заставил поклонников задуматься: а не возобновились ли прежние отношения? Может, и их свадьба не за горами?

"Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший Тима", - написала Ольга в подписи к снимку. "Моя...", - отметил Тимофей в подписи к фото на своей страничке.