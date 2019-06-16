"Брак Потапа и Насти - фикция, надо же как-то впаривать ее на корпоративах", написала блогер о дуэте

Скандальный блогер Лена Миро рассказала, что вот уже 20 лет в восторге от дуэта Потапа и Насти Каменских. А все потому, что ребята умудряются зарабатывать «практически ни на чем» и назвала историю со свадьбой – очередным маркетинговым ходом.

«Как, не имея ни голоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Десятилетиями впаривать Настю на корпоратах - это нужно уметь», - задает вопрос блогер и тут же отвечает себе, предлагая посмотреть Instagram Насти Каменских «Это страница замужней женщины 40 лет или аккаунт эскортницы? Что лично вам он больше напоминает? Лично мне - страницу продажи тела. Простите меня, но это выглядит именно так. А муж Потап - он отличный менеджер, который двадцать лет успешно продаёт и продюсирует прелести Настеньки», - делает вывод Миро.

Но все приедается и Настя уже не так юна и свежа, а значит нужно использовать новый сегмент потребителей, тех кто не прочь поразвлечься с замужней дамой.

«Новый маркетинговый ход со свадьбой Потапа и Насти все приняли за чистую монету. Ну, надо же, обрадовались все за Настю - обрели наконец ребята своё неземное счастье, объездив все закоулки нефтяных месторождений нашей необъятной страны. Ну, ответьте честно: вы - на корпорате, на сцене - муж и жена. Хотели бы вы жену, пока муж бухает с коллегами? Вот на это и рассчитано! Очевидно, что брак Потапа и Насти - фикция. Такой же бизнес-проект, как и их дуэт А все последние фотографии Насти - это всего лишь реклама. Как постер фильма. Рассказывающий о том, что вас ждёт наутро», - уверена Мироненко.