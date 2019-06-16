"Пугачева в красном просто прекрасна!" Новое фото Примадонны вызвало бурю восторгов

Для поклонников Аллы Пугачевой, каждый ее выход - это событие, а каждая новая фотография в соцсетях – повод для обсуждений. Но на сей раз Примадонне удалось собрать множество комплиментов не только от подписчиков, но и от коллег по цеху.

Ее фотография в красном произвела настоящий фурор. «Просто захотелось взглянуть на вас», - подписала Алла Борисовна снимок в своем Instagram-аккаунте. На нем Пугачева в красном джемпере, образ дополнили – очки с красной оправой и ярко-красная помада на губах.

Первым на фото отреагировал Филипп Киркоров. «Огонь», - написал он. А дальше не остались равнодушными и все окружение Примадонны. «Красивая женщина», - заметила Лобода «Очень круто», - высказался Лазарев «О какая красивая! Вам идёт, Алла Борисовна! Эротично!» - объявила Наташа Королева. Восхищенные смайлики поставили и Игорь Николаев, певица Глюкоза, и Алика Смехова.

Ну а подписчики были куда более щедры на восторги по поводу своего кумира. «Пугачева в красном просто прекрасна!», - писали они.