"Смешная", - Лолита оценила реакцию блогера на шутку Цекало про Крым

Известная российская певица Лолита Милявская отреагировала на высказывание украинского блогера Татьяны Микитенко, которая напоминала о шутке продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты. По её словам, шутка действительно была смешная, - сообщает КП.

"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю - какая же я была красотка!", - высказалась Лолита.

Ранее сообщалось, что блогер Татьяна Микитенко напомнила шутку в новогодней программе 1999 года о том, что Украина отдаст Крым и будет ещё просить забрать Карпаты. По её мнению, это говорит о том, что страну "планировали распилить рано или поздно".