Поклонники Алены Хмельницкой восторгаются, как актриса умудрилась не измениться за десятки лет

Поклонники 48-летней Алены Хмельницкой восторгаются, как актриса умудрилась не измениться за десятки лет. Алена поделилась со своими подписчиками в Инстаграм фотографиями из семейного альбома.

Этим фото более 30 лет. Почитатели таланта и красоты Хмельницкой заметили, что она вообще не изменились. На этих фото Алене "то ли 14 , то ли 15 лет". Тогда Алена уже снялась в своем первом фильме и активно ходила на пробы на разные роли в других фильмах. Однажды девушка пробовалась на роль в историческом кино. Этот снимок в сценическом костюме с проб актриса и показала в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Хмельницкая актриса (@alxmel)14 Июн 2019 в 8:25 PDT

В комментариях отметили, что "глаза и улыбка остались прежними". "Какая же Вы красивая... В любом возрасте. Наверное и в 100 лет у Вас будет эта аристократичная изюминка", - восхищаются Аленой Хмельницкой.

Недавно актриса посетовала на отсутствие приглашений на съемки.