Родные Алибасова рассматривают вариант его реабилитации в санатории в горах Казахстана

Родственники продюсера Бари Алибасова рассматривают вариант прохождения его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, который расположен в труднодоступном горном районе.

Пиар-директор Бари Каримовича Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин со ссылкой на сына музыканта Бари Алибасова — младшего рассказал, что в семье полагают - на период длительной реабилитации ему пойдет на пользу горный воздух и максимальное уединение. Как уточнил Горожанкин, на случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение, - сообщает ТАСС.

Бари Алибасов родился в Восточно-Казахстанской области, там прошли его детство и юность. Жители Казахстана обеспокоены здоровьем земляка и предлагают разную помощь.

Бари Алибасов случайно выпил ядовитую жидкость, которую применяют для прочистки канализационных труб и отравился. С серьезными ожогами органов желудочно-кишечного тракта Алибасова положили в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Супруга Бари Каримовича Лидия Федосеева-Шукшина так расстроилась, что ей самой потребовалась помощь медиков. Алибасова навещает его сын.

Общественность, в том числе подруга Лена Ленина возмущена поведением сына Бари Каримовича. Вчера Лена Ленина написала в Инстаграм хорошую новость: "Ему лучше! Угрозы жизни нет! Некоторые, не дождётесь! Его в понедельник врачи планируют перевести из реанимации в обычную палату! Но запретили доступ к нему всем родственникам, потому что после встречи с кое-кем из них, догадайтесь сами, у него почему-то, ухудшается самочувствие и медицинские показатели".