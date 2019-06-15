Сын Алибасова сообщил о результатах обследования продюсера

Сын Бари Алибасова в субботу, 15 июня, рассказал о результатах обследования продюсера. Ранее стало известно, что мужчину, получившего ожоги пищевода и кишечника, могут увезти за границу на реабилитацию.

Согласно последней информации, которую предоставил Бари Алибасов-младший, результаты обследования его отца оказались положительными.

Как отмечает РИА "Новости", 72-летнего продюсера планируют отправить в Казахстан, где он будет восстанавливаться после случившегося.

Напомним, Бари Каримович перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока.