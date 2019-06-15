В сети раскритиковали поведение Юлии Высоцкой в одной из кофеен Ростова-на-Дону

Пользователи сети раскритиковали поведение актрисы Юлии Высоцкой в одной из кофеен Ростова-на-Дону. Разговор знаменитой артистки с бариста многим показался не слишком вежливым и красивым.

Юлия в своем блоге на YouTube опубликовала видеозапись, на которой запечатлены ее визиты в кофейню Генуи и кафе Ростова-на-Дону. В каждом из этих заведений кофе Высоцкой не понравился, однако в Италии она не стала "поднимать шум" и просто сообщила зрителям, что не хочет употреблять этот напиток.

В ростовской кофейне актриса вступила в полемику с бариста, пытаясь выяснить, почему он не варит кофе по мировым стандартам. В конце разговора Юлия отметила, что ей понравилось, как молодой человек отстаивает свою позицию.

Подписчики Высоцкой, однако, возмутились стилем беседы артистки. Многим показалось, что она была груба с сотрудником заведения и "устроила скандал на ровном месте". Нашлись и "защитники", которые заметили, что Юлия знает, как отличить плохой кофе от хорошего. Более того, она имеет право за свои деньги требовать самого лучшего качества.