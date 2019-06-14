Кота Алибасова Чучу нашли в центре кунг-фу в Москве

Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что кота Чучу продюсера и основателя группы "На-На" Бари Алибасова нашли в центре кунг-фу в Москве. Мужчина, который нашёл питомца даже не попросил вознаграждение.

"Жизни и здоровью [кота] ничего не угрожает", - сообщил представитель продюсера РИА Новости.

Человек, который нашёл кота, не взяв деньги, заявил, что "добрые дела обязательно вознаградятся сторицей".

Напомним, что любимый питомец Алибасова убежал, когда знаменитость забрали в больницу с отравлением. Сообщалось, что 800 тысяч рублей заплатили за другого кота, которого попытались выдать за Чучу. Когда "подкидыш" был выявлен, поиски продолжились. Алибасов-младший не раз повторял, что не хочет расстраивать отца и вознаграждение остаётся в силе.