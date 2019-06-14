СМИ расскретили имя возлюбленного Ани Лорак - 26-летний друг Егора Крида Глеб

Певица Ани Лорак в одном из интервью после развода с мужем намекнула, что в ее личной жизни появились изменения. Поклонники артистки поняли - в ее жизни появилась новая любовь.

Ани Лорак намекнула, что у нее новая любовь

А недавно Телеграм-канал "Только никому" написал назвал имя молодого человека, с которым стала счастлива 40-летняя Ани Лорак. Певица встречается с другом рэпера Егора Крида 26-летним Глебом.

СМИ пишут, что он всегда сопровождает Ани на репетициях и концертах. Пара очень много времени проводит вместе.

Лорак, возможно, как многие знаменитости считает, что счастье любит тишину и не распространяется о деталях личной жизни.

Напомним, Ани Лорак познакомилась с будущим мужем Муратом Налчаджиоглу в Турции. Они поженились, и он переехал к ней. Артистка родила дочь. Сама Ани много работала, уезжала на гастроли. Измена была для певицы шоком. Она не стала прощать мужа и развелась с ним. Их дочери недавно исполнилось 8 лет.

Певица пережила развод с мужем-изменщиком и начала новую жизнь. Ее поклонники считают, что она

радоваться жизни и делать счастливей жизнь другим". А по мнению певицы, "истинное предназначение женщины - вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь.