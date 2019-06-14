Солист группы "На-На" Владимир Политов попросил писательницу и бизнесвумен Лену Ленину, заявившую и скандале в коллективе из-за завещания отравившегося продюсера Бари Алибасова: "Отвалите от нас".

Бари Каримович в тяжелом состоянии находится в реанимации уже несколько дней. Говорят, что Алибасов составил завещание, в котором упомянул и своих музыкантов из "На-На".

Лена Ленина - подруга Бари Алибасова. Она заявила, что после того, как Бари изменил завещание, солисты "На-На" переругались между собой из-за наследства. Политов записал видеообращение и призвал Лену Ленину не распространять нелепых новостей про группу. "Пиарьтесь на своих бедах, наши — не трогайте!" - заявил он подчеркнул, что "На-На" распадаться не собирается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Политов (@vova_politov)13 Июн 2019 в 2:28 PDT

Ленина сразу написала в своем аккаунте Инстаграм: "Нанайцы помирились".