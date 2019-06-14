Стало известно, что лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого, более известного как Паук, задержали за вождение в нетрезвом состоянии. Отмечается, что инцидент произошёл в Подмосковье в четверг, 13 июня.

"Троицкий задержан за пьяное вождение 13 июня", - сообщили в правоохранительных органах РИА Новости.

Уточняется, что в деревне Беляниново на улице Центральная был остановлен автомобиль, за рулём которого находился житель Москвы 1966 года рождения. По предварительным данным сотрудников полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, проходить медицинское освидетельствование отказался, ранее он уже был лишен прав на управление транспортным средством.

По факту происшествия составлен административный акт по статье "отказ водителя от медосвидетельствования на состояние опьянения". Правонарушителю светит арест от 10 до 15 суток.