Утром в пятницу, 14 июня, стало известно, что из жизни ушла звезда мексиканского сериала "Богатые тоже плачут". Он вышел на экраны в конце 70-х годов и мгновенно стал невероятно популярным.

Речь идет об Эдит Гонсалес, которая сыграла одну из второстепенных, но запоминающихся ролей. Известная мексиканская актриса ушла из жизни в возрасте 54 лет, передает teleprogramma.pro.

Последние несколько лет женщина боролась с тяжелой болезнью – раком яичников. Два года назад онкология отступила, однако впоследствии вернулась с новой силой. У Гонсалес осталась четырнадцатилетняя дочь Констанца, сообщает телеканал CNN.